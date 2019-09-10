Apple представила iPhone 11

В России продажи смартфонов iPhone 11 стартуют 20 сентября, сообщили российские ритейлеры. Самая дорогая модель обойдется россиянам в более чем 130 тыс. рублей.

С 20 сентября продажи начнутся в более чем 30 странах. При этом предзаказы в России стартуют почти на неделю позднее, чем в других странах (18 сентября, а не 13 сентября), передает РИА «Новости».

Во вторник Apple представила смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

У новых моделей более мощные, чем у предшественников, аккумуляторы, выше производительность процессора, более быстрая аутентификации по лицу. Кроме того, аутентификация возможна на большем расстоянии и с большего числа ракурсов. Улучшена защита аппаратов от воды.

У iPhone 11 есть двойная камера, которая поддерживает 4К, у iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – система трех камер, позволяющая вести профессиональную съемку. Память iPhone 11 – 64, 128 и 256 гигабайт, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro – 64 гигабайта, 256 гигабайт и 512 гигабайт.

iPhone 11 будет стоить от 59,99 тыс. рублей, iPhone Pro – от 89,99 тыс. рублей, iPhone Pro Max – от 99,99 тысяч (самый дорогой – 131,99 тыс. рублей).

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