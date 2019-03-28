В Роскачестве назвали лучшие смартфоны

Роскачество и международная ассоциация крупнейших мировых потребительских организаций International Consumer Research and Testing (ICRT) составили новый рейтинг смартфонов, в который вошли 25 новинок, протестированных в конце 2018 – начале 2019 года.

Новые смартфоны, в том числе производства Xiaomi, Samsung, Oppo, OnePlus, Nokia, Motorola, LG, Huawei, проверили по 229 параметрам качества и безопасности, говорится на сайте Роскачества.

Исследовались их возможности, эргономика (удобство пользования), параметры его камеры и другие характеристики.

В первую десятку вошли телефоны Samsung, Apple и Huawei. Тройку лидеров составили смартфоны Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e, за ними следуют Samsung Galaxy Note 9, занимавший первое место в прошлогоднем рейтинге Роскачества, Apple iPhone XS Max и XS, Samsung Galaxy S9 и S9+, Samsung Galaxy S8 и Huawei Mate 20 Pro.

По мнению экспертов, в S10 улучшился сканер отпечатков пальцев, появилась возможность зарядить телефон до 50% за 30 минут, а также заряжать от него другие смартфоны.

Модели S10, S10+ и S10e успешно прошли тест на прочность и получили высокие оценки за качество связи, камеры и скорость процессора.

У смартфонов Samsung признаны лучшими качество звука, емкость батареи, возможности телефона, качество звонков, а также прочность и водонепроницаемость.

По показателям качества фото- и видеосъемки шесть первых строчек рейтинга занимают смартфоны Apple – iPhone XS Max на первом месте, iPhone XS – на втором, iPhone XR – на третьем.

За ними идут iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Лидеры общего рейтинга S10+ и S10 и S10e по качеству камеры располагаются лишь на седьмом, восьмом и десятом местах, а iPhone 5s оказался все еще на девятом.

При этом Apple iPhone XS и XS Max провалили проверку на прочность, однако XR стал первым iPhone, который успешно справился с испытанием – после 100 оборотов в барабанной трубе на нем остались лишь небольшие царапины.

Ранее был представлен самый дорогой «гнущийся» смартфон.