В ООН осудили атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что организация осуждает недавние атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призывает стороны к максимальной сдержанности. Об этом он заявил на заседании Совбеза.

«Мы выражаем осуждение субботних атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и повторяем призыв генсека ООН ко всем сторонам проявить максимальную сдержанность и предотвратить какую-либо эскалацию», – приводит слова Лоукока РИА «Новости».

В ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками, в результате произошли пожары на НПЗ Абкайк и Хурайс. Саудовская Аравия подтвердила, что атаки привели и приостановке производства и потере половины нефтедобычи.

В США обвинили иранские власти в причастности к атакам. В МИДе Ирана все обвинения отвергли и назвали ложью.



