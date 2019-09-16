Симоньян похвалила Медведева за «изничтожение идиотизма отечественной бюрократии»

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян объяснила, зачем нужна была «регуляторная гильотина», которая отменила тысячи постановлений и законов советских времен. По ее словам, с ее помощью удастся «изничтожить идиотизм отечественной бюрократии».

«Если вы и не знали, что все эти идиотские постановления до сих пор были действительны, значит, вы никогда не пытались заниматься бизнесом в нашей стране. Потому что при первой же проверке любым ведомством на несчастного ресторановладельца, парикмахера, строителя и отельера налетает мушиный рой правил, одно маразматичнее другого», – написала она в своем Telegram.

По ее словам, по старым ГОСТам проверяющие могли придраться к стейкам с кровью, к коктейлям и т.д.

«Выполнить все эти предписания невозможно. Хотя бы потому, что написанное в 37-м году прямо противоречит написанному в 97-м. Но ни то, ни другое позорнейшим образом за столько лет так и не было отменено», – написала Симоньян.

Главред RT написала, что эти законы много лет служили только «кормежкой проверяющих», вредили бизнесу и потребителям.

«Медведев своим распоряжением взял и отменил. В рамках той самой «гильотины», которая должна изничтожить идиотизм отечественной бюрократии и в которую я не очень верила. Но, кажется, немножко начинаю», – подытожила Симоньян.

Ранее сообщалось, что Минюст планирует признать недействующими в стране более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 год.