В Британии назвали причину, по которой Brexit может затянуться до 2022 года

Переходный период после выхода Британии из ЕС может продолжиться до 2022 года для соглашения по вопросу ирландской границы, заявил министр по вопросам Brexit Стивен Баркли.

Вместе с тем Баркли уверен, что правительство не станет откладывать установленный премьером Борисом Джонсоном срок выхода из ЕС, передает «ИноТв» со ссылкой на Daily Telegraph.

Переходный период будет означать, что Британия фактически останется частью единого пространства Евросоюза до конца 2022 года.

Вместе с тем после встречи Джонсона и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера канцелярия британского премьера сообщила, что Британия и ЕС активизируют переговоры по Brexit.

«Лидеры согласились с необходимостью более интенсивно вести переговоры и начать проводить ежедневные встречи [представителей сторон]. Была также достигнута договоренность о проведении переговоров на политическом уровне между [главным переговорщиком ЕС] Мишелем Барнье и министром по вопросам Brexit [Стивеном Баркли]. Диалог между президентом Юнкером и премьер-министром [Джонсоном] также будет продолжаться», – сообщила канцелярия Джонсона, передает ТАСС.

В заявлении ЕК говорится, что Евросоюз пока не получил от Британии предложений по достижению соглашений о Brexit в рамках сделки между Брюсселем и Лондоном, заключенной 25 ноября 2018 года.

Ранее Джонсон подтверждал, что Британия покинет ЕС 31 октября даже при отсутствии сделки с Брюсселем.