Захарова подтвердила работу «агента ЦРУ» Смоленкова в посольстве России в США

Взгляд
16 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
Разделы

Россиянам дадут новые возможности накопить на пенсию

В правительстве предлагают способы самим накапливать на свою пенсиюФото: Красильников Станислав/ТАСС
Правительство вновь обсуждает внесение изменений в систему начисления пенсий. Появился и новый термин – «гарантированный пенсионный продукт». Предлагаемая реформа, скорее всего, оставит за государством лишь функцию надзора, а размер же будущей пенсии будет полностью зависеть от усилий каждого гражданина по ее накоплению. Что именно предлагается и будет ли это работать? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Хрущев покорил Америку

Эйзенхауэра разозлил подарок Хрущева, но к советскому лидеру он все же отнесся с симпатиейФото: Егоров Василий/ТАСС
Ровно 60 лет назад начался визит советского лидера в США − первый в истории отношений между двумя странами. Неожиданно для многих, двухнедельная поездка Никиты Хрущева не обернулась для него позором, как предполагалось изначально. Наоборот, она принесла победу советской дипломатии и спутала Вашингтону все карты. Но что помогло Хрущеву покорить Америку?  Подробности...
Перейти а раздел…

Русская церковь одержала большую победу над Константинополем

Практически неизбежны суды за храмы и другую недвижимость, в первую очередь – за собор Александра Невского и Сергиевское подворьеФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
За почти две тысячи лет существования христианства Церкви чаще разъединялись, чем объединялись. Тем ценнее принятое в день церковного нового года решение о возвращении большинства приходов «Русского экзархата» в Западной Европе под руку Московской патриархии. В РПЦ это событие уже объявили завершением «драмы разделения русского народа». Смирится ли Константинополь с воссоединением Русской православной церкви? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Зеленский меняет позицию Украины по поводу мира в Донбассе

Позиция Зеленского по поводу Донбасса пока мало отличается от позиции ПорошенкоФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Новая украинская власть определилась со своим видением того, какими методами она будет устанавливать мир на востоке страны. Некоторые идеи действительно напоминают те, о которых Украине давно намекает Россия. Насколько озвученные Киевом планы соответствуют Минским соглашениям и чем они отличаются от того, что думал по этому поводу Порошенко? Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Богомолов и Собчак — современные герои «Бесов»

Сергей Мардан, публицист
Типаж, к сожалению, очень распространенный среди образованных и благополучных людей, ставший такой приметой современной русской жизни. Это те, кто иронизирует над «скрепами», кто ядовито оскорбляет «религиозное мракобесие» и смеется над патриотизмом. Подробности...

Шпионских голубей сменили оппозиционеры

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Американская разведка и Госдеп сделали правильные выводы: вместо голубей с камерами у них нынче в России действуют блогеры с камерами и телеканалы – опять же с камерами. Но оппозиционер идейный – и потому работает лучше голубя. Подробности...

Объявился наследник Золотой Орды

Сергей Зацаринный, писатель
Умению соседей использовать историю себе во благо нужно отдать должное. Они практически на ровном месте сумели выстроить вполне вменяемую идеологическую концепцию, дающую их государственности надежную многовековую основу. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
    Перейти а раздел…

    Кто освободил Прагу от нацистов – Власов или Конев?

    Самые ненавидимые видеоролики в интернете

    Зеленский разоружает чеченцев и нацистов

      Перейти а раздел…

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...

      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

        «WriteTight»: Подписи для уверенных в себе людей

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

          Перейти а раздел…
          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

          Как вы относитесь к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
          • Одобряю

          • Не одобряю

          • Мне безразлично

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Россия собралась усилить безопасность энергообъектов после атак в Саудовской Аравии
              Китай назвал безответственными обвинения США в адрес ИранаУволился следователь по делу об изнасиловании в полиции УфыУмер народный артист РСФСР Юрий КолычевЭксперт объяснил, зачем космонавтам огнестрельное оружие
              Эксперт оценил попытки США повлиять на рост цен на нефть«Убийца авианосцев» выполнил пуск крылатой ракеты в Тихом океанеМИД Болгарии прокомментировал шпионский скандал с «Русофилами»Подозреваемая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
              В США предрекли шокирующие последствия сокращения добычи нефти в Саудовской АравииПедофил четыре дня удерживал школьницу в МосквеСоболь и Навального раскритиковали за отдых за границей на фоне приговоров их сторонникамВласти Грузии отвергли предложение оппозиции добиваться новых санкций против России

              Главная тема


              Как Зеленский меняет позицию Украины по поводу мира в Донбассе

              «хочу быть свободным»


              Габуния объяснил ругань в адрес властей России

              зенитно-ракетный комплекс


              Назван срок начала серийного производства С-500

              популярная актриса


              Состояние Заворотнюк ухудшилось

              Видео

              ближний восток


              Атака дронов взорвет мировой рынок нефти

              собор Александра Невского


              Русская церковь одержала большую победу над Константинополем

              льды и медведи


              Арктика отпугивает туристов дикими ценами

              происхождение человека


              Теория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Исторический выбор


              Владимир Можегов: Россия – это другая Европа

              Глупые и агрессивные


              Антон Крылов: Что не так с российским феминизмом

              Война миров


              Павел Волков: США и Китай начали битву за советские технологии на Украине

              на ваш взгляд


              Для вас венчание в церкви, это:

              Захарова подтвердила работу «агента ЦРУ» Смоленкова в посольстве России в США

                 16 сентября 2019, 12:33
              Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал с российском посольстве в Вашингтоне, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

              «Он работал на каком-то отрезке своей карьеры в нашем посольстве в Вашингтоне», – сообщила она в интервью каналу «Расстрига».

              Дипломат добавила, что не знала Смоленкова лично. «Единственное, что я знаю из «личностных оценок сослуживцев», что он занимался хозяйственными вопросами», – сообщила она.

              Захарова напомнила, что российской стороной уже был сделан официальный запрос по линии правоохранительных органов.

              Она добавила также, что американский телеканал CNN, готовя материал о Смоленкове, не обращался за комментариями в МИД России. «Это странная ситуация. Обычно они просят нас о комментарии, если речь идет о подобных сюжетах», – сказала Захарова.

              По ее словам, материал CNN о Смоленкове представлен как «элемент формирования предпочтений собственной аудитории».

              Напомним, по информации американских СМИ, в 2017 году из России якобы был «эвакуирован» шпион, работавший на Вашингтон. В Кремле подтвердили, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации. Однако выяснилось, что его уволили внутренним распоряжением, информация о его доступе к данным спецслужб опровергнута.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «шпионской истории» вокруг Смоленкова.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............