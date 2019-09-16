Захарова подтвердила работу «агента ЦРУ» Смоленкова в посольстве России в США

Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал с российском посольстве в Вашингтоне, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Он работал на каком-то отрезке своей карьеры в нашем посольстве в Вашингтоне», – сообщила она в интервью каналу «Расстрига».

Дипломат добавила, что не знала Смоленкова лично. «Единственное, что я знаю из «личностных оценок сослуживцев», что он занимался хозяйственными вопросами», – сообщила она.

Захарова напомнила, что российской стороной уже был сделан официальный запрос по линии правоохранительных органов.

Она добавила также, что американский телеканал CNN, готовя материал о Смоленкове, не обращался за комментариями в МИД России. «Это странная ситуация. Обычно они просят нас о комментарии, если речь идет о подобных сюжетах», – сказала Захарова.

По ее словам, материал CNN о Смоленкове представлен как «элемент формирования предпочтений собственной аудитории».

Напомним, по информации американских СМИ, в 2017 году из России якобы был «эвакуирован» шпион, работавший на Вашингтон. В Кремле подтвердили, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации. Однако выяснилось, что его уволили внутренним распоряжением, информация о его доступе к данным спецслужб опровергнута.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «шпионской истории» вокруг Смоленкова.

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