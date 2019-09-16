В Иране назвали сроки освобождения британского танкера Stena Impero

Британский танкер Stena Impero будет освобожден через несколько дней, осталось решить ряд формальностей, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Судебный процесс по этом вопросу почти подошел к конечному этапу, остался ряд небольших бюрократических вопросов, которые будут решены в течение последующих нескольких дней, и с этого судна будет снят арест», – передает РИА «Новости» слова Мусави.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе. Задержание произошло после того, как танкер выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения военных. Среди членов экипажа оказались трое россиян.

Напомним, 5 сентября пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко сообщил, что семь членов экипажа британского судна Stena Impero, включая российского гражданина, покинули Иран, двое россиян пока остаются в этой стране.

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