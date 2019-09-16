Роскачество научило читать маркировку товара

Чтение маркировки товара порой проблематично для потребителей, Роскачество разработало рекомендации, как быстро сориентироваться в ее содержании, сообщили в организации.

«Читая состав продукта, обратите внимание на то, что первым указывается ингредиент, массовая доля которого больше. Ингредиенты перечисляются по принципу убывания», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества. При этом фрукты, ягоды, овощи, орехи, злаки, грибы, пряности, специи могут перечисляться в любой последовательности.

К наименованию требования также строгие: точная характеристика продукта, включающая физические свойства или специальные способы обработки. Название и количество продукции должны указываться шрифтом не менее 2 миллиметров высотой, другие сведения – шрифтом не менее 0,8 миллиметра высотой.

Кроме того, на любой этикетке должна быть информация о наименовании пищевой продукции, ее составе, количестве или весе, о дате изготовления, сроке годности и условиях хранения, в том числе после вскрытия упаковки,а также наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации по использованию, показатели пищевой ценности, сведения о наличии компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО) и единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ЕАЭС.

Также на этикетке должны быть указаны компоненты, которые могут вызвать аллергическую реакцию и противопоказаны при определенных заболеваниях, наличие пищевых добавок, их наименования и назначение каждой из них. Помимо этого, на этикетке должна быть размещена надпись предупреждающая надпись о наличии красителей, способных влиять на активность и внимание детей.

Напомним, в среду Роскачество рассказало, как отличить фальшивых благотворителей в Сети.