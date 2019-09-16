Трамп отказался встречаться с руководством Ирана без предварительных условий

Президент США Дональд Трамп назвал не соответствующей действительности информацию о том, что он готов встретиться с руководством Ирана без каких-либо предварительных условий.

«Лживые СМИ говорят, что я готов встретиться с Ираном «без предварительных условий». Это неверное утверждение (как всегда!)», – заявил Трамп в своем Twitter.

Ранее журналист телеканала NBC Чак Тодд после интервью с Трампом сообщил, что глава Белого дома готов встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани или духовным лидером этой страны аятоллой Али Хаменеи без предварительных условий.

Вопреки этому, глава МИД Ирана заявил о невозможности встречи Роухани и Трампа.

Напомним, прошлым летом Иран поставил США условие для возобновления переговоров, в резкой форме отклонив предложение Трампа о встрече без предварительных условий.

В сентябре 2018 года президент Ирана Хасан Роухани приехал в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, однако вновь отказался встречаться с президентом США.

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