Умер академик-экономист Ивантер

В воскресенье на 84-м году жизни умер известный российский ученый – экономист, академик Российской академии наук (РАН) Виктор Ивантер, сообщила пресс-служба РАН.

«15 сентября скончался выдающийся российский ученый-экономист Виктор Викторович Ивантер, основатель отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования, академик РАН», в – передает РИА «Новости» слова представителя РАН.

Ивантер с 1961 года занимался экономической наукой, специализировался на самых ее актуальных направлениях. Более 30 лет работал в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, был его главой, а с 2018 года – научным руководителем.