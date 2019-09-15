Суд потребовал от Центробанка вернуть лицензию страховой компании

Арбитражный суд Москвы признал недействительными приказы Банка России об отзыве лицензий и назначении временной администрации в страховой компании «Респект». Решение принято в пятницу по иску ООО «Русстройпроект», владеющей страховой компанией.

Суд решил обязать Центробанк возобновить действие лицензий СК «Респект» в течение месяца. Решение еще может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде, передает ТАСС.

Иск подали 17 июня, спустя месяц после отзыва лицензии.

«Респект» был крупнейшим страховщиком ответственности застройщиков. В декабре 2018 года Центробанк запретил компании работать на этом рынке, а 14 мая отозвал у нее лицензию.

Причиной отзыва лицензии называлось систематическое нарушение прав и интересов потребителей, необоснованные отказы и задержки страховых выплат. Утверждалось, что страховщики умышленно уклонялись от исполнения обязательств по договорам, используя практику осуществления выплат преимущественно по решению суда, по предписанию ЦБ или по итогам жалоб клиентов.

В «Респекте» была введена временная администрация ЦБ. Банк России утверждал, что ее работе оказывалось воспрепятствование. Кроме того, ЦБ обнаружил в компании признаки вывода активов, материалы на этот счет были переданы в правоохранительные органы.