Британия собралась выпустить в море армию беспилотных шпионов

Королевский флот Великобритании начал испытания дистанционно управляемых надводных судов, созданных по технологии MAST-13, с помощью которых можно шпионить за вражескими судами или находить подводные мины, не подвергая опасности военнослужащих, пишет британская Daily Mail.

Управлять флотом беспилотных надводных судов, который называют «будущим морской войны», можно с помощью пульта дистанционного управления, находящегося в командном пункте военного корабля, передает ИноТВ содержание публикации.

Уточняется, что технология MAST-13 позволяет обнаруживать подводные мины и шпионить за вражескими кораблями, не подвергая опасности моряков. Один из адмиралов уже похвалил ее за «увеличившуюся дальность действия и смертоносность», которая появится у кораблей.

Сообщается, что надводные беспилотники способны развивать скорость до 45 узлов, то есть около 84 километров в час, и смогут работать беспрерывно на протяжении 10 дней, преодолевая сотни километров.

Беспилотные суда должны управляться двумя специалистами ВМФ из командного пункта военного корабля. Предполагается, что один из них управляет самим беспилотником, а другой – оружием.

«Это, без сомнения, будущее морской войны, – заявил главный технолог BAE Майк Вудс. – Мы увидели, что происходит в других секторах с беспилотными летательными аппаратами и автомобилями без водителя, и поняли, что в конечном итоге это коснется и морского судоходства».

Специалист компании отметил, что новая технология представляет собой «огромный шаг вперед во взаимодействии человека и машины, объединяя сложные автономные технологии с возможностями человека для преодоления многих проблем, встречающихся в тяжелых условиях на море».

Дистанционно управляемые надводные суда обладают алюминиевым корпусом и оснащены двумя дизельными двигателями мощностью в 550 л.с.

Средства на эту программу были выделены из инвестиций общей суммой 75 млн фунтов стерлингов, сделанных в апреле этого года и направленных на то, чтобы произвести революцию в функционировании Королевского флота, заключает Daily Mail.

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