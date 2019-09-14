На Украине захотели вычеркнуть упоминания о дружбе с Россией из учебников

Министр образования Украины Анна Новосад высказалась за то, чтобы изменить школьную программу и отказаться от использования учебников, в которых говорится, что Россия является другом Украины.

По словам украинского министра, после 2013 года на Украине изменилась «политическая идентичность и политическое сознание общества». Она считает, что это должно отражаться и на программах школ и в том, как преподают учителя.

«Я не могу сказать, что это очень просто, уже пять лет прошло после этих событий, и во многих учебниках до этого времени пишется, что Россия – друг Украины», – приводит ее слова РИА «Новости».

Новосад считает необходимым внести много изменений в школьные учебники и программы. Перед этим, однако, необходимо «в обществе прийти к соглашению, как мы понимаем те или иные события», добавила она.

Учебники по истории Украины по инициативе Института национальной памяти были переписаны в 2016 году.

Кроме того, на Украине ученикам предлагали учить украинский язык по текстам, в которых рассказывается о «существах» и «недолюдях» из Малороссии.

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