Украинским школьникам предложили учиться по текстам, унижающим малороссов

На Украине ученикам предложили учить украинский язык по текстам, в которых рассказывается о «существах» и «недолюдях» из Малороссии.

Фотографию из учебника с соответствующим текстом выложил в интернет житель Киева и журналист Андрей Манчук, сообщает «Страна».

На учебнике есть надпись «Академический уровень». Журналист выражает сожаление, что украинский язык знают не все, чтобы оценить тексты «по достоинству».

Он подчеркивает, что за это «в любой нормальной стране за этим последовали бы судебные иски и пожизненное исключение автора из сферы образования», однако на Украине этого не происходит. Более того, отмечает Манчук, в учебниках для школьной программы встречаются в том числе открытые призывы к расправам.

Такой текст для «школ с российским языком обучения» составили на основе тезисов украинского писателя-националиста Ивана Белебехи. Согласно этим тезисам, Украину населяют украинцы и малороссы. Последние, по мнению Белебехи, в отличие от украинцев не почитают и не любят Мать-Украину, не уважают предков, не имеют совести и моральных устоев. Писатель заявляет, что их не дождутся тюрьмы. Также он называет малороссов существами и недолюдьми.

Напомним, в июле Манчук привел выдержки из украинского учебника по географии, который поразил пользователей. В комментариях пользователи предупреждают о печальных последствиях подобного образования.