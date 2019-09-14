Ледовый дворец открылся в Чите после масштабной реконструкции

После масштабной реконструкции Ледовый дворец открылся в Чите. На торжественной церемонии открытия в субботу побывал глава Забайкалья Александр Осипов.

Губернатор поблагодарил родителей, которые приучают детей к здоровому образу жизни, а также тренеров.

«Мы привели в нормальное состояние ледовое покрытие, купили современную технику, установили новые мониторы, травмобезопасные борта. Надеемся, ребятам и зрителям здесь будет интереснее и играть, и болеть за свои команды», – приводятся слова Осипова в сообщении пресс-службы губернатора Забайкальского края.

По региональному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» реконструирована центральная арена – уложено новое синтетическое покрытие и заменены борта, а также закуплена ледозаливочная машина, машинка для заточки коньков, оборудование для тренировок юных хоккеистов. Всего затрачено 25 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

«Целью регионального проекта «Спорт – норма жизни» является повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. В 2019 году Забайкальскому краю на эти цели выделено более 204 млн рублей. В пять спортивных школ олимпийского резерва поставят новое спортивное оборудование и инвентарь на сумму более 40 млн рублей. Мы уверены, что благодаря такому вниманию к сфере спорта будут не только повышены результаты наших профессиональных спортсменов, но и больше людей станут заниматься спортом, станут физически активны», – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.