Зеленский пообещал сделать Украину кинематографической державой

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы превратить страну в мощное кинематографическое государство.

«Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой. Мы должны наладить весь кинопроцесс - от съемок до дистрибуции и развития кинотеатров, чтобы украинский киношник презентовал свой самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах», – написал Зеленский в Facebook.

Он также напомнил, что парламент одобрил законопроект, согласно которому будет установлен механизм привлечения на Украину ведущих западных кинокомпаний.

«Окончательное его утверждение сделает территорию Украины благоприятной для иностранного кинобизнеса. Наши кинопроизводители получат неоценимое – международный опыт, рост производства и многомиллионные инвестиции», – отметил украинский президент.

Ранее первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что после президентского срока Зеленский сможет остаться продюсером и «создавать большое хорошее кино».