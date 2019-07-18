В офисе Зеленского размечтались об «Оскаре»

После президентского срока Владимир Зеленский сможет остаться продюсером и «создавать большое хорошее кино», заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

«Владимир Александрович уже давно не просто актер, а продюсер с большой буквы. Он сценарист, организатор, движок-паровозик, который двигает вагончики. Быть ему или не быть актером после президентства –вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино», – сказал Шефир в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, «Квартал 95» – это дело, от которого они «временно отошли, чтобы сделать что-то важное для страны».

Шефир отметил, что считает дни, когда сможет вернутся к работе в студии «Квартал 95».

«Мы хотим делать большое кино. Вообще наша мечта – это «Оскар», – добавил Шефир.

По его словам, нет ничего плохого в том, что президент может принять участие в концерте «Квартала 95». За большой концерт Зеленский зарабатывал около 1 тыс. долларов, рассказал помощник президента. Сумма может отличаться в среднем на 200 долларов.

Напомнисм, ранее Зеленский заявил о необходимости разработать стратегический план, чтобы завоевать для Украины право на проведение Олимпийских игр.

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