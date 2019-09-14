В МАК провели научный анализ «чуда на кукурузном поле»

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил аварийную посадку на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский в Подмосковье.

По словам источника в Межгосударственном авиационном комитете, доклад подготовлен опытнейшими специалистами МАК по расследованию авиакатастроф и «включает в себя анализ полета, состояние воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, переговоры экипажа с диспетчерами, действия аварийно-спасательных и пожарных команд», передает ТАСС.

Он уточнил, что отчет «подтверждает основную версию авиапроисшествия – попадание птиц в оба двигателя, отказ силовых установок и потеря двигателями взлетной тяги».

Кроме того, «в отчете МАК отражены и оперативные рекомендации по безопасности полетов из аэропорта Жуковский (владелец взлетно-посадочной полосы – Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова)», добавил источник.

По словам источника, данные промежуточного отчета будут направлены в Минтранс, Росавиацию, представителям авиакомпании «Уральские авиалинии», а также представителям ирландской компании-владельца воздушного судна Royal Flight Limited и французскому бюро расследования (BEA) – государства разработчика самолета и двигателей.

Напомним, 15 августа А321 «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле после отказа и возгорания обоих двигателей на взлете из-за попадания птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили.

Впоследствии президент Владимир Путин присвоил пилотам авиалайнера звание Героев России, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

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