Депутат пришел на заседание Рады в футболке с матерной цитатой Порошенко

Депутат Верховной рады Александр Дубинский из партии «Слуга народа» пришел на заседание парламента в футболке с матерной цитатой бывшего президента Украины Петра Порошенко.

На футболке напечатана надпись «Каких тебе еще, *****, реформ не хватает?».

Фраза была произнесена на аудиозаписи, которую Дубинский опубликовал в феврале 2018 года. На записи якобы Порошенко спрашивает Тимура Хромаева (глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам) о его посте в соцсетях, где он критиковал реформы в банковском секторе, сообщает «Україна Нова».

После этого Дубинский начал продавать футболки под названием «Реформы», в которой и появился в Раде.

Ранее Дубинский заявил, что депутатам Рады платят маленькую зарплату.