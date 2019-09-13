Красноярск стал столицей ЧМ по спортивной борьбе 2022 года

Мэр Красноярска Сергей Еремин заявил, что город в 2022 году примет чемпионат мира по спортивной борьбе.

«И снова Красноярск в мировой спортивной линейке. Только что стало известно, что чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в Красноярске. Члены международной федерации (Объединенного мира борьбы) единогласно проголосовали за наш город. В 2022 году готовимся встречать спортсменов и гостей со всего мира», – написал Еремин на своей странице в Instagram.

Тем временем вице-президент европейского отделения Объединенного мира борьбы (UWW Europe) Георгий Брюсов расскзаал, что Красноярск выбран столицей ЧМ по спортивной борьбе 2022 года благодаря репутации региона в мире этого вида спорта.

«Впервые о намерениях Красноярска принять ЧМ-2022 было объявлено восемь месяцев назад на рейтинговом турнире UWW Гран-при «Иван Ярыгин», отметившем этой зимой 30-летний юбилей. Уже тогда борцы из 25 стран мира и многие члены бюро UWW увидели, как похорошел Красноярск в преддверии зимней Универсиады 2019 года, как обновилась спортивная и городская инфраструктура. Все это в сочетании с репутацией региона в мире борьбы, выдающимися борцовскими традициями, заложенными на берегах Енисея великим Иваном Ярыгиным, заинтересованностью руководства края и города, дальнейшей работой по продвижению заявки, которую проделали федерация и лично Наталья Ярыгина, привело к тому, что сегодня у Красноярска не было конкурентов. Чемпионат мира возвращается в Россию спустя 12 лет», – передает ТАСС слова Брюсова.

Красноярск уже принимал чемпионат мира по вольной борьбе в 1997 году.