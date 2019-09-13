Женщина с ребенком выпали из автобуса в Казани

Водитель автобуса в Казани отъехал от остановки с открытой дверью, из-за чего из салона на ходу выпали женщина и ребенок, сообщили в местном ГИБДД.

«Водитель маршрута №33 в четверг днем на остановке «Файзи» на проспекте Победы начал движение с незакрытыми дверьми. В результате из салона выпали 40-летняя женщина и шестилетний ребенок», – передает РИА «Новости» сообщение ГИБДД.

Там добавили, что женщина получила травму головы, а у девочки диагностирован перелом руки.

Напомним, в феврале 2017 года женщина на Камчатке погибла после того, как ее 2 км тащил за собой автобус.