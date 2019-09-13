Россия собралась выращивать мутантов в космосе

Российские ученые занялись созданием научной аппаратуры «Мутация» для проведения на МКС экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах, побывавших под воздействием факторов космического пространства, следует из материалов Научно-исследовательского института электромеханики.

«В настоящее время успешно проведены приемосдаточные испытания комплекса научной аппаратуры «Мутация» с применением разработанного комплекта испытательной аппаратуры, ведется подготовка к предварительным испытаниям», – передает РИА «Новости» материалы института.

Научная аппаратура разрабатывается НИИ электромеханики, РКК «Энергия» и Институтом медико-биологических проблем РАН.

«Мутацию» планируется использовать на внешней поверхности лабораторного модуля «Наука», запуск которого планируется в 2020 году. Образцы с биообъектами будут помещаться в специальные кассеты перед отправкой на орбиту, а затем выставляться на внешней поверхности станции. Помимо радиации будет изучаться влияние на микроорганизмы микрогравитации, температуры, давления и магнитного излучения.

При этом осталось неизвестным, на какой срок планируется выставлять образцы и что с ними будет происходить после завершения эксперимента. Как правило, результаты возвращают на Землю.

Напомним, в марте газета ВЗГЛЯД писала, что пребывание в космосе превратило американского астронавта Скотта Келли в мутанта.

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