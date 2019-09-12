Израиль заподозрили в попытке прослушать Белый дом

Американское правительство пришло к выводу, что Израиль причастен к установке рядом с Белым домом и другими правительственными объектами в Вашингтоне устройств, следящих за мобильными телефонами, сообщают СМИ.

Незаконные мобильные устройства слежения были обнаружены в столичном округе Колумбия в апреле прошлого года. В отличие от других случаев обнаружения иностранной шпионской аппаратуры, которые вызывали скандал, в этот раз никаких последствий для израильской разведки не было, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

Предполагается, что Израиль шпионил за президентом США Дональдом Трампом и его помощниками, однако неизвестно, оказались ли усилия успешными.

Миниатюрные устройства воспринимаются мобильными телефонами как антенны сотовой связи. Тем самым они получают доступ к содержанию разговоров и переписке.

В свою очередь, Израиль опровергает информацию Politico, заявляя, что это «вопиющая ложь».

«Существуют давние обязательства и директива израильского правительства не участвовать в каких-либо разведывательных операциях в США. Эта директива строго соблюдается без исключений», – сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Напомним, в четверг Нетаньяху с рабочим визитом приедет в Сочи, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.