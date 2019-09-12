Путин поручил создать при всех флотах филиалы Нахимовского училища

Президент Владимир Путин поручил министерству обороны создать филиалы Нахимовского военно-морского училища при всех флотах России. Об этом глава государства рассказал на встрече с ополченцами, участвовавшими в боях с террористами в августе-сентябре 1999 года.

«Это хорошее учебное заведение. Я дал указание Минобороны на всех флотах сделать филиалы Нахимовского петербургского училища, именно филиалы», – сказал Путин, сообщает РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что хорошее училище было создано в Севастополе. «Но потом я подумал, что если это будут филиалы Нахимовского училища - уровень подготовки (...) будет подтянут до петербургского с его традициями, с его научной и преподавательской базой», – отметил президент.

Он уточнил, что между филиалами планируется обмен и кадрами, и методиками. «Ребята должны ездить с одного флота на другой смотреть, как и чем живет тот или иной флот», – сказал Путин.

Кроме того, президент отметил увеличение числа желающих поступить в военные училища. «В армии не очень хотели служить, а родители не очень-то отпускали в армию своих детей». «А сейчас во все военные училища очередь стоит», – заметил Путин.

Ранее в Нахимовском училище в Мурманске прошли торжества по случаю начала нового учебного года.