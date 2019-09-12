Стало известно о планах Сербии вступить в ЕАЭС наперекор воле Евросоюза

Сербия планирует вступить в Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС) несмотря на негативную реакцию Евросоюза, к которому страна также хочет присоединиться, пишут западные СМИ.

В случае вступления в ЕС Сербия будет вынуждена разорвать двусторонние торговые соглашения с прочими странами, передает «ИноТв» со ссылкой на Bloomberg.

«Двигаться сразу в нескольких разных направлениях невозможно. Если серьезно относишься к своей европейской ориентации, нужно, разумеется, делать такие политические заявления, которые тебя с ней сближают. Ну а это заявление к таким не относится», – комментировал планы Сербии глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

При этом Сербия игнорирует подобную критику и собирается присоединиться к ЕАЭС к 25 октября, отмечает агентство.

Министр торговли Сербии Расим Ляич заявлял, что присоединение к сообществу «не станет преградой для европейской интеграции», а высказывания Еврокомиссии «никак не повлияют на решение Сербии заключить такое соглашение с Москвой».

При этом ЕС не может оказать влияние на то, к каким блокам присоединяется Белград, пока страна не вступила в Евросоюз.

Отдельные лидеры ЕС заявляли, что хотели бы видеть от Сербии «больше проявлений заинтересованности» во вступлении, особенно с учетом доклада ЕС об интеграции страны, в котором заявлялось, что руководство государства согласует свою политику в международных делах с Брюсселем лишь отчасти.