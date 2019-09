Певица Джоанна Стингрей рассказала о Гребенщикове и Цое

Певица Джоанна Стингрей рассказала, что ей удалось восстановить общение с Борисом Гребенщиковым при помощи Facebook после того, как она уехала из Ленинграда 20 лет назад. Кроме того, она поделилась, как переживала гибель Виктора Цоя.

«Мы с Борисом возобновили общение около четырех лет назад. Когда я уезжала из Ленинграда, интернета не было, а сейчас я поняла, что мои друзья все на Facebook... Он очень часто пишет мне, шлет фотографии или видео. Сейчас мы часто общаемся», – цитирует Стингрей РИА «Новости».

В марте Стингрей выпустила первую часть мемуаров «Стингрей в стране чудес», в которой она рассказывает о своем пребывании в советском Ленинграде и общении с русскими рокерами. Певица опять приехала в Россию, чтобы рассказать о продолжении книги под названием «Стингрей в Зазеркалье».

Она рассказала, что отправила Гребенщикову несколько глав при написании своей первой книги, где говорилось о нем.

«Я хотела, чтобы он прочел ее и не имел возражений по тому, что я написала. Борис не тот человек, который любит ностальгировать и смотреть в прошлое, он устремлен в будущее – такой у него принцип. Ему понравился язык книги. Он благословил меня на публикацию», – сказала Стингрей.

Впервые певица приехала в Ленинград в 1984 году, где познакомилась с Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем и другими музыкантами.

Стингрей также рассказала о том, как пережила смерть Виктора Цоя. «В период, который описывается в этой книге, случилось многое. Делать ее было гораздо важнее, но и печальнее. Самым главным событием того времени стала смерть Цоя, это было сложно, я не хотела писать об этом», – рассказала Стингрей.

Она сказала, что ее сильно потрясла гибель Цоя. «После этого Наташа Разлогова, Юрий Каспарян и я никогда не говорили о его смерти. Так мы смогли продолжить жить. Вспоминать об этом было слишком трудно», – добавила она.

Стингрей спродюсировала легендарный альбом «Red Wave: Four Underground Bands from the USSR» с композициями четырех рок-групп: «Кино», «Аквариума», «Алисы» и «Странных игр». Альбом вышел в 1986 году в Америке и Канаде. 20 июня 1992 года в Лужниках Джоанна Стингрей участвовала в концерте памяти Виктора Цоя. Она была замужем за гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном, а после – за барабанщиком группы «Центр» Александром Васильевым, в этом браке у них родилась дочь Мэдисон.

В конце 2018 года на аукционе были продан автомобильный номер автомобиля, на котором разбился Виктор Цой.