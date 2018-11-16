Номерной знак с машины Цоя продали на аукционе

Автомобильный номер «Москвича», на котором разбился музыкант Виктор Цой, продали на аукционе за 2 млн рублей, сообщил глава аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.

«Номерной знак ушел с аукциона по стартовой цене 2 млн рублей, его приобрел наш постоянный покупатель», – рассказал РИА «Новости» рассказал Бурмистров.

Также была продана доверенность на управление машиной – за 2,6 млн рублей при стартовой цене в 2 млн.

Кроме того, по словам Бурмистрова, на продажу были выставлены свидетельство о смерти Цоя и его записка, адресованная музыканту Юрию Бутусову. Но они не были проданы.

Ранее аукционный дом «Литфонд» продал советский паспорт Цоя за 9 млн рублей, записную книжку с телефонами друзей музыканта за 3 млн рублей и рукопись песни «Хочу перемен!» за 3,6 млн рублей.

Отец музыканта Роберт Цой, между тем, говорил, что история с продажей паспорта – блеф.