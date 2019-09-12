Банк России предложил запретить досрочные переводы пенсионных накоплений

Центробанк предложил запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход, чаще одного раза в пять лет, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

«Мы готовим текст закона. И, как я и говорил, наше предложение основано на изначальной концепции, которую в свое время предлагал ИПК (индивидуальный пенсионный капитал – прим. ВЗГЛЯД). Самое главное, мы должны будем выбрать ту конструкцию, еще раз внятно оценив формулировки, которая потребует минимальных изменений законодательства. Фактически, наверное, мы будем настаивать на замораживании досрочных переходов [пенсионных накоплений]», – передает ТАСС слова Чистюхина в кулуарах Московского финансового форума. Регулятор работает над соответствующим законопроектом, отметил он.

Как заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, предлагается запретить досрочные переводы накоплений минимум на три года.

«Пока предварительно – на три года с даты принятия закона. Не получилось у нас сделать цивилизованный рынок переходов, значит, пусть вообще не будет никаких переходов. Люди теряют кучу денег», – сказал Моисеев.

Напомним, ранее Центробанк в ходе проверки выявил около 20 недобросовестных негосударственных пенсионных фондов.

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