Поезд потерпел крушение в Конго, много жертв

В Демократической Республике Конго с рельсов сошел поезд, известно по меньшей мере о полусотне жертв, сообщил министр по делам национальной солидарности и гуманитарной деятельности Стив Мбикаи.

Трагедия произошла в провинции Танганьика, министр сообщил о многочисленных раненых, а также 50 погибших, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Actualite.

Мбикаи принес соболезнования семьям погибших и сообщил, что власти проведут заседание, чтобы принять решение по ситуации.

5 сентября в Японии при столкновении поезда с грузовиком пострадали 30 человек.