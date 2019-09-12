Экспедиция СФ подтвердила появление нового острова

Комплексная экспедиция Северного флота подтвердила появление нового острова площадью около 200 кв. километров вместо полуострова Литтрова острова Галля, о чем ученые говорили еще в 2006 году, сообщил представитель флота Вадим Серга.

«10 сентября 2019 года гидрографическая группа комплексной экспедиции зафиксировала и нанесла данный факт на морские карты. Североморцы прошли новообразованным проливом из бухты Суровая в залив Гидрографов, провели замер глубин, а также измерили направление и скорость течения в нем», – передает РИА «Новости» слова представителя СФ.

«Несмотря на то, что на картах экспедиций Уолтера Уэлмана 1898–1899 годов и Энтони Фиала 1903-1905 годов был нанесен остров Литтрова, долгие годы считалось, что этот участок суши есть полуостров острова Галля», – сказал Серга.

При этом ученые Московского государственного университета геодезии и картографии еще в 2006 году предположили наличие острова и пролива там, где на современных морских и топографических картах обозначен полуостров.

«Спустя 145 лет после того, как нога человека впервые ступила на этот участок суши, военнослужащие Северного флота и ученые Русского географического общества убедительно доказали наличие безымянного пролива шириной около 500 метров и острова Литтрова площадью около 200 квадратных километров», – добавил Серга.

В конце августа Северный флот информировал, что гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти островов площадью от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, 27 августа почетный полярник России Виктор Боярский рассказал газете ВЗГЛЯД, что открытие новых российских островов в Арктике бесполезно.

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