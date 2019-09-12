Актер Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП

Актер Марк Горонок рассказал о своем самочувствии после серьезного ДТП, выразив надежду на скорое выздоровление.

Как передает «5 канал», врачи диагностировали у Горонка двойной перелом руки, ушиб головы и ребер. Актеру сделали две операции и поставили пластины. При этом Горонок рассказал, что к концу сентября пройдет реабилитацию, так как у него накопилось «очень много дел».

По словам Горонка, его автомобиль пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора.

«Навстречу мне без предупреждения ехала «Волга», которая решила сделать маневр налево и со всей скоростью, даже не притормозив на перекрестке, въехала в мою сторону, водительскую», – рассказал он.

По словам Горонка, удар был настолько сильным, что он потерял сознание, а виновник ДТП остался невредим.

Марк Горонок стал известен благодаря ролям в таких фильмах, как «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна». Он также сыграл в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный».

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