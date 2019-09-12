ЦБ рассказал, как избежать ненужных банковских услуг

Клиентам банков нужно внимательно читать договор, не стесняться задавать вопросы и помнить правила финансовой грамотности, чтобы избежать ненужных банковских услуг, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

«Во-первых, внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта или услуги, до сделки. Не стесняться задавать вопросы, если что-то непонятно или смущает. Не торопиться и не совершать импульсивных покупок под влиянием эмоций или ожидания высокой выгоды. Можно поискать информацию в интернете», – передает РИА «Новости» слова Мамуты в кулуарах Восточного экономического форума.

Он напомнил также о необходимости выполнения правил финансовой грамотности, например, что доходность по вкладу не может быть существенно выше инфляции (в августе – 4,3%).

Мамута добавил, что нежелательная услуга все же была приобретена, нужно внимательно изучить заключенный договор на предмет возможности вернуть деньги и обратиться с жалобой в банк.

«В некоторых случаях организация, придерживающаяся клиентооринтированной политики, может пойти навстречу и решить спор в пользу клиента», – подчеркнул он.

Напомним, в июне врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов запретил навязывать бюджетникам Единую карту петербуржца.