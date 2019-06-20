Беглов запретил навязывать бюджетникам Единую карту петербуржца

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о плюсах приобретения Единой карты петербуржца, но подчеркнул, что получение карты – добровольное дело.

«Мы сделали этот проект только с одной целью – чтобы жителям было удобно. В одной карточке – карта для зарплат и пенсий, подтверждение льгот, проездной на все виды транспорта, медицинский полис, электронная подпись. По этой карте уже много скидок на экскурсии, в магазины. И все это будет расширяться», – написал Беглов на своей станице «ВКонтакте».

При этом он подчеркнул, что получение карты – «дело абсолютно добровольное».

«Заставлять человека получать карту – я это расцениваю как неуважение к человеку. Поэтому я запрещаю, в первую очередь в бюджетных организациях, заставлять кого-либо пользоваться картой», – добавил Беглов.

Сам Беглов во вторник получил в одном из отделений Сбербанка единую карту петербуржца.

Прием заявлений на выдачу ЕКП начался с 6 мая. Карту выдают три банка, участвующие в проекте: ВТБ, банк «Санкт-Петербург» и Сбербанк. Ее обладатель получает доступ к государственным и коммерческим услугам и сервисам.