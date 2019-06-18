Власти Санкт-Петербурга решили приобрести 500 новых трамваев

Правительство Санкт-Петербурга в течение пяти лет собирается выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил врио губернатора Александр Беглов.

Он посетил строящееся трамвайное депо в Красногвардейском районе, которое введут к 1 сентября одновременно с запуском четырех новых трамвайных маршрутов, передает ТАСС.

«В свое время город славился самой разветвленной трамвайной сетью, но в 1990-е годы начали убирать трамвайные пути, парк стал ветшать, трамвай начал заменяться автомобилями. Время показало, что трамвай необходим, и мы будем развивать трамвайную сеть. Мы думаем о замене парка, до 2025 года мы запланировали купить 500 вагонов», – сказал Беглов.

Он также отметил, что будет развиваться государственно-частное партнерство в этой сфере, в частности, проект скоростного трамвая «Чижик», который уже реализуется в Красногвардейском районе совместно с «Транспортной концессионной компанией». В 2018 году были запущены два трамвайных маршрута, пассажиропоток по которым в среднем составляет 1,5 млн человек в месяц. Его парк увеличится до 23 составов, и, по расчетам, на конец 2020 года трамвайная сеть «Чижик» сможет перевозить в будний день более 103 тыс. пассажиров, в выходной – около 65 тыс.

Как отметил Беглов, в дальнейшем проекты скоростного трамвая будут развиваться на юге города в направлении Колпино от будущей станции метро «Южная», второй маршрут разрабатывается от Купчино до Шушар, рассматривается также возможность развития трамвайной сети до петербургского пригорода Пушкина.