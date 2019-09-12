В четверг 68-летнему актеру и музыканту Петру Мамонову назначена «сложная операция на сердце», сообщили в соцсети.

На его официальной странице в Facebook сообщается, что операция состоится 12 сентября.

«Давайте помолимся за него», – говорится в сообщении.

Супруга музыканта Ольга Мамонова в августе сообщала, что у ее мужа был обширный инфаркт, передает ТАСС.

26 августа Мамонов уже перенес одну операцию.