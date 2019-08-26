Петр Мамонов перенес операцию

Актер и музыкант Петр Мамонов, который был госпитализирован в субботу с инфарктом миокарда, перенес операцию, врачи оценивают его состояние как стабильное.

«Ему сделали операцию. Врачи говорят, что состояние стабильное, а я бы даже сказала, что хорошее. Разговаривала с ним, попросил привезти еду», – рассказала ТАСС жена актера Ольга Мамонова.

Мамонов пока находится в больнице, его ближайшие выступления отменены.

Петр Мамонов был доставлен в больницу с инфарктом в субботу 24 августа.