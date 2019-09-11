Трамп нашел пять кандидатов на смену Болтону

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает пять кандидатур на должность помощника по национальной безопасности вместо уволенного накануне Джона Болтона.

«Есть пять человек, которые очень хотят этого. Пять человек, которых я считаю очень квалифицированными, это хорошие люди, с которыми я познакомился за последние три года. Мы объявим кого-нибудь примерно на следующей неделе», – передает слова Трампа РИА «Новости».

Трамп также объяснил, почему уволил Болтона, передает ТАСС.

«Он совершил некоторые очень крупные ошибки. Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными», – пояснил президент США.

Кроме того, Трамп указал на «неприемлемую позицию» Болтона по Венесуэле, а высказываниями о «ливийской модели» урегулирования ядерной проблемы КНДР экс-советник по нацбезопасности, по мнению президента США, лишь затянул ее решение.

Между тем, агентство Bloomberg пишет, что Трамп обсуждал возможность ослабления санкций в отношении Тегерана для проведения встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в сентябре. Однако, пишет агентство, Болтон выступил резко против такого шага по санкциям.

Накануне Трамп заявил, что «категорически не согласен» со многими предложениями Болтона, и отправил его в отставку. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему американский президент уволил советника по нацбезопасности.

И.о. советника президента США по нацбезопасности стал Чарли Каппермен, до этого бывший заместителем Болтона.