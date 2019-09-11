Между Москвой и Петербургом запустят ежедневный рейс «Ласточки»

Рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» по маршруту Москва – Санкт-Петербург станут ежедневными с 8 декабря 2020 года, сообщил представитель РЖД.

Ранее эти поезда ставились в основном в праздничные и выходные дни, сообщают «Ведомости».

При этом другие маршруты отменены не будут: «Ласточки» запускают, чтобы удовлетворить растущий спрос. Более половины пассажиропотока приходится на «Сапсаны», которые, как правило, заполнены на 100%. Поставки новых ожидаются только в сентября 2022 года.

Билет в «Ласточку» будет дешевле, чем на «Сапсан», однако в пути этот поезд проведет почти семь часов против четырех у «Сапсанов» из-за большего числа промежуточных станций.

Добавим, что в конце августа ОАО «РЖД» и «Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей в России» подписали меморандум о сотрудничестве при проектировании, финансировании и реализации высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.