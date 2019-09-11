Лавров заявил о готовности России быть гарантом договоренностей по Приднестровью

Москва готова и далее выполнять функции гаранта по договоренностям в рамках урегулирования в Приднестровье, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Молдавии Николаем Попеску. Ключевую роль в урегулировании играет министр обороны России Сергей Шойгу.

«Обсуждали приднестровское урегулирование. Мы подтвердили готовность РФ продолжать выполнять функции посредника в переговорах и гаранта достигаемых договоренностей с целью выполнения и дальнейшего развития тех решений, которые достигаются между Кишиневом и Тирасполем в рамках укрепления мер доверия, в рамках продвижения всеобъемлющего жизнеспособного урегулирования на Днестре», – передает слова Лаврова ТАСС.

Он также добавил, что Москва приветствует намеченное на октябрь возобновление официальных встреч в формате «5+2» (Молдавия и Приднестровье, Россия и Украина как гаранты, ОБСЕ – как посредник, а США и ЕС – наблюдатели)

«Считаем, что такие встречи должны быть более частыми, как об этом договаривались, когда этот формат учреждался», – добавил министр.

Глава МИД Молдавии заявил, что Кишинев «рассчитывает на поддержку Российской Федерации в усилиях по нахождению жизнеспособного политического решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова».

Также обсуждалась подготовка вывоза боеприпасов с территории Приднестровья.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил возобновить процесс утилизации боеприпасов. Отметим, что Шойгу еще в 90-х занимался проблемой Приднестровья, а сейчас продолжает активно работать на этом направлении. За урегулирование конфликтов в «горячих точках» на постсоветском пространстве ему вручались также и государственные награды.

«Мы сегодня передали нашим коллегам оценки тех действий, которые необходимо предпринять в этой связи. Это доставка соответствующего оборудования и специалистов, определение источников финансирования, заключение контракта, и все это должно делаться с соблюдением тех норм безопасности, которые установлены Вооруженными силами РФ. По-другому ничего не получится. По срокам: год с небольшим займет подготовительная работа для того, чтобы решать это все непосредственно на бумаге, готовить конкретные действия», – сказал Лавров.

Министр добавил, что для этого необходимы контакты по линии военных, Россия к таким контактам готова. Лавров сказал, что боеприпасы появились там «не из космоса».

«Это боеприпасы, которые находились на вооружении российских войск в составе 14-й армии. Часть была свезена из Европы, когда оттуда выводились советские войска», – указал он.

Глава МИД России заявил, что группа российских войск и совместные миротворческие силы – это очень важный компонент сохраняющегося мира в Приднестровье после того, как усилиями российских военных кровопролитие 25 лет назад было остановлено.

«С тех пор ни единого выстрела не прозвучало, и жизнь доказывает однозначно, что это является неотъемлемой частью тех усилий, которые мы предпринимаем, чтобы урегулировать приднестровскую проблему в рамках территориальной целостности Молдавии, нейтральной Молдавии при согласовании особого статуса Приднестровья», – заключил Лавров.

Также он указал, что Россия подтверждает свою поддержку внеблокового статуса Молдавии и усилиям молдавских властей по сохранению политической стабильности.

«Мы подтвердили нашим молдавским коллегам, что приоритетом РФ в двусторонних отношениях остается поддержка государственности Республики Молдова, поддержка ее внеблокового статуса, поддержка усилий руководства страны по обеспечению внутриполитической стабильности и упрочению межэтнического согласия. Именно в таких условиях можно максимально эффективно развивать и укреплять разноплановые российско-молдавские связи на основе прагматизма и взаимной выгоды», – сказал Лавров.