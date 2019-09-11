Президент Чехии не исключил отзыв признания независимости Косова

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может поднять в правительстве вопрос об отзыве признания независимости Косова.

«Я не диктатор и не могу навязать свою позицию, но то, что я могу, так это поставить через месяц на совещании с правительством вопрос о том, возможен ли отзыв признания», – ответил Земан на вопрос о том, можно ли ожидать от стран ЕС, что они в предстоящий период хотя бы подумают об отзыве независимости Косова, сообщает ТАСС.

Кроме того, Земан утверждает, что Косово не должно находиться в числе демократических стран из-за того, что в руководстве Приштины есть лица, подозреваемые в совершении военных преступлений

«Трибунал в Гааге некоторое время назад сообщил о существующих подозрениях в совершении военных преступлений в отношении к косовских представителей. Думаю, что именно поэтому подал в отставку председатель правительства Косова. Позвольте мне выразить хотя и личное, но тем более сильное мнение: страна, которую возглавляют военные преступники, не должна находиться в сообществе демократических государств», – заявил чешский президент.

В августе было принято решение о самороспуске парламента непризнанного образования из-за ухода премьер-министра Косово Рамуша Харадиная в отставку по причине вызова на допрос в Гаагу в Специальный суд по расследованию военных преступлений на территории края в качестве подозреваемого. Ранее Гаагский трибунал его дважды оправдал, при том, что по данным трибунала процесс «проходил в атмосфере запугивания свидетелей».

Признание независимости Косова уже отозвали Того, Папуа – Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото, Мадагаскар, Республика Палау и др.

В августе в Сербии заявили, что единственным способом для Белграда сохранить Косово является передача этого региона России.