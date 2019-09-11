Греф объяснил пренебрежительное высказывание о физматшколах

Президент Сбербанка Герман Греф на встрече со студентами Новосибирского госуниверситета объяснил свои слова о физматшколах как «пережитке прошлого» и заявил, что главное в современном образовании интердисциплинарность.

Ранее Грефа рассказал о том, что узкоспециализированные «математические» школы, в которых детей «пичкают» одним предметом, это пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все меньше и меньше востребованы.

«Нельзя вырывать фразу из контекста. Это была моя реакция на предложение одного из членов правительства РФ открывать физматшколы... Нам сегодня не нужны специализированные школы. Не нужны финансовые школы, школы славистики или физико-математические школы по содержанию, а не по названию. Каждая школа должна быть 360», – передает РИА «Новости» слова главы Сбербанка.

По его словам, нельзя готовить «солдат удачи», а в молодом человеке важно развивать различные качества и навыки.

«И физика, и математика, конечно, это базовые предметы... Но мы говорим про интердисциплинарность Все решения возникают на стыках и рано похоронили гуманитарные профессии. Нам они о-го-го как нужны в сфере развития искусственного интеллекта, о-го-го как нужны философы, филологи, психологи и так далее и так далее», – заявил Греф.



Он добавил, что маятник не должен качаться то в одну сторону, где юристы и экономисты, то в другую, как это сейчас происходит с физиками и математиками.

«Мы сейчас все физики и математики. Невозможно сделать из всех физиков и математиков. Нужно менять подход к образованию должны быть digital-навыки, soft skills, которые должны включать социальные навыки, когнитивные навыки и все, что касается таких вещей, как управление своим здоровьем, энергией и естественно профессиональные знания», – добавил глава Сбербанка.

Он добавил, что университетское комплексное образование в современном мире становится критически важным.

«Почему университетское образование ценно. Оно comprehensive (всестороннее). Университетское образование становится критически важным», – сказал глава Сбербанка.

«Учась на мехмате, пожалуйста, берите курсы на других факультетах. Хотите работать в финансовой сфере, берите экономику, финансы, менеджмент. Это самое ценное», – сказал Греф.

По его словам, от «comprehensive-университета» можно взять гораздо больше, чем от политехнического института или медицинского вуза. Глава Сбербанка сказал, что в мире, например, практически не осталось отдельных медицинских вузов – все они стали частью таких университетов.

«Одно медицинское образование сейчас никому не нужно, так же, как «чистые» физики и математики. Нужен комплекс, и это значительно тяжелее получить в каком-то узконаправленном вузе. Сейчас университетом называют все что ни попадя. В Советском союзе было очень ясно всегда. Институт – это профессиональная история, а университет – всеобъемлющая. Мир побеждает образование комплексное, и университет очень правильное место», – сказал Греф.

Напомним, ранее в четверг глава Сбербанка Герман Греф в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме заявил, что процесс оценивания и экзамены лишают школьников желания учиться, превращая их в «людей с инвалидностью», поэтому необходимо «убить» экзамены.