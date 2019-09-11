Греф объяснил пренебрежительное высказывание о физматшколах

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Солнце и ветер завели в тупик немецкую энергетику

«Грязная» энергетика даже в Германии оказалась не вреднее «чистой»Фото: Hans Blossey/Global Look Press
Громкие лозунги об «экологически чистой энергетике», столь распространенные сегодня в Европе, оказались пустой болтовней. Переход на ветряки и солнечные электростанции не привел к сокращению выбросов углекислого газа – а ведь ради этого и затевалась крайне дорогостоящая энергетическая реформа в Германии. Чем же вызван такой провал? Подробности...
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История «агента США» Смоленкова отвлекает от более важного

Тот самый особняк в США, который принадлежит мистеру и миссис Oleg & Antonina SmolenkovФото: Bright MLS
Американские СМИ активно раскручивают версию, что в непосредственной близости от высшего руководства России долгое время работал агент ЦРУ. Называется даже имя этого человека и сообщается, что в свое время он был эвакуирован в США. Насколько достоверны подобные спекуляции и на что в связи с этими публикациями стоило бы обратить внимание? Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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В Европе призвали нарушить главное моральное табу

Пока теория поедания «человечины» привлекает больше создателей сериалов, а не диетологовФото: «Ганнибал», Sony Pictures Television
Профессор из Стокгольма Содерлунд буквально ошарашил мир призывом начать употреблять в пищу человеческое мясо. Чтобы не пропадало, так сказать. Похоже, эта идея останется маргинальной даже в самой Швеции. Но вряд ли случайно, что она возникла именно в этой стране. Скандинавское королевство не устает удивлять мир новациями в гуманитарной сфере. Что ни идея, то психологический вывих. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Москва со своими протестами стала похожа на Шарикова

Сергей Мардан, публицист
Когда базовые потребности удовлетворены, человеку всегда хочется чего-нибудь этакого. Это совсем не плохо. Я только предлагаю, чтобы базовые потребности в Москве не удовлетворялись опережающими темпами. Давайте как в остальной России. Подробности...

Варшавская мелодия для русских отыграла

Максим Соколов, публицист
Отношения русских и поляков – политические, культурные, бытовые – практически на всем протяжении совместной истории складывались не очень хорошо. Но были и времена полонофилии. Все это поляки с энтузиазмом профукали. Подробности...
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Для Лукашенко наступают трудные времена

Глеб Простаков, журналист
Белоруссия стремительно теряет позицию посредника между Россией и Украиной – Москва и Киев начали договариваться напрямую. Это бьет как по экономическим, так и по политическим интересам Белоруссии. Подробности...
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              Греф объяснил пренебрежительное высказывание о физматшколах

              11 сентября 2019, 14:41

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Президент Сбербанка Герман Греф на встрече со студентами Новосибирского госуниверситета объяснил свои слова о физматшколах как «пережитке прошлого» и заявил, что главное в современном образовании интердисциплинарность.

              Ранее Грефа рассказал о том, что узкоспециализированные «математические» школы, в которых детей «пичкают» одним предметом, это пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все меньше и меньше востребованы.

              «Нельзя вырывать фразу из контекста. Это была моя реакция на предложение одного из членов правительства РФ открывать физматшколы... Нам сегодня не нужны специализированные школы. Не нужны финансовые школы, школы славистики или физико-математические школы по содержанию, а не по названию. Каждая школа должна быть 360», – передает РИА «Новости» слова главы Сбербанка.

              По его словам, нельзя готовить «солдат удачи», а в молодом человеке важно развивать различные качества и навыки.

              «И физика, и математика, конечно, это базовые предметы... Но мы говорим про интердисциплинарность Все решения возникают на стыках и рано похоронили гуманитарные профессии. Нам они о-го-го как нужны в сфере развития искусственного интеллекта, о-го-го как нужны философы, филологи, психологи и так далее и так далее», – заявил Греф.

              Он добавил, что маятник не должен качаться то в одну сторону, где юристы и экономисты, то в другую, как это сейчас происходит с физиками и математиками.

              «Мы сейчас все физики и математики. Невозможно сделать из всех физиков и математиков. Нужно менять подход к образованию должны быть digital-навыки, soft skills, которые должны включать социальные навыки, когнитивные навыки и все, что касается таких вещей, как управление своим здоровьем, энергией и естественно профессиональные знания», – добавил глава Сбербанка.

              Он  добавил, что университетское комплексное образование в современном мире становится критически важным.

              «Почему университетское образование ценно. Оно comprehensive (всестороннее). Университетское образование становится критически важным», – сказал глава Сбербанка.

              «Учась на мехмате, пожалуйста, берите курсы на других факультетах. Хотите работать в финансовой сфере, берите экономику, финансы, менеджмент. Это самое ценное», – сказал Греф.

              По его словам, от «comprehensive-университета» можно взять гораздо больше, чем от политехнического института или медицинского вуза. Глава Сбербанка сказал, что в мире, например, практически не осталось отдельных медицинских вузов – все они стали частью таких университетов.

              «Одно медицинское образование сейчас никому не нужно, так же, как «чистые» физики и математики. Нужен комплекс, и это значительно тяжелее получить в каком-то узконаправленном вузе. Сейчас университетом называют все что ни попадя. В Советском союзе было очень ясно всегда. Институт – это профессиональная история, а университет – всеобъемлющая. Мир побеждает образование комплексное, и университет очень правильное место», – сказал Греф.

              Напомним, ранее в четверг глава Сбербанка Герман Греф в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме заявил, что процесс оценивания и экзамены лишают школьников желания учиться, превращая их в «людей с инвалидностью», поэтому необходимо «убить» экзамены.


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