Медведев анонсировал новый план развития экономики

Темпы развития экономики не соответствуют задуманным целям, поэтому правительство работает над планом развития двух форматов: оптимального и более сложного, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«В настоящий момент темпы, которые мы видим, не соответствуют прогнозам и тому, к чему мы стремимся», – сказал Медведев в ходе программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Он также отметил, что темпы роста экономики зависят не только от действий российского кабмина, а и во многом от событий в мировой политике.

«Многое будет зависеть от того, что будет происходить», – сказал он, напомнив о торговой войне между Китаем и США. По его словам, из-за этого «мировая экономика замедляется».

Медведев добавил, что правительству необходимо корректировать темпы социально-экономического развития страны. Исходя из этого, по словам премьера, готовится новый прогноз.

«В настоящий момент коллеги готовят прогноз, причем прогноз будет включать в себя два сценария. Один – оптимальный, второй – более сложный», – сказал глава камина.

По словам Медведева, Россия имеет все необходимые ресурсы для достижения этой цели.

Ранее Счетная палата России представила отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что «и ФЦП, и госпрограммы продолжают работать наравне с нацпроектами».