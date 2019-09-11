Минприроды прокомментировало жалобы на чупакабру

Хорьки, куницы или бродячие собаки, а не чупакабра, как думают местные жители, могли убить кур и кроликов в башкирском Благовещенске, заявили в минприроды республики.

Ранее ГТРК «Башкортостан» сообщила, что неизвестный зверь в Благовещенске выпотрошил 14 кроликов и 20 кур. Местные жители предполагает, что это проделки чупакабры.

«Чупакабра не существует в природе, его нет в списке животного мира, это миф, придуманное существо. На домашних животных мог напасть хорек, куница или бродячая собака», – передает РИА «Новости» ззаявление башкирского минприроды.

Напомним, в 2007 году ученые раскрыли загадку таинственного существа – «чупакабры», которое десятилетиями наводит ужас на фермеров в американском штате Техас. Чудовищем оказался старый, облысевший койот.