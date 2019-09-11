Глава Курганской области проинспектировал новый корпус школы

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков проинспектировал новый корпус средней школы в Сафакулевском районе региона.

На строительство нового корпуса школы и его оснащение потратили более 200 млн рублей, передает «Область 45».

В планах отремонтировать старый корпус. Детскому саду «Родничок», как сказал глава региона, необходимо выделить деньги на замену окон, входной группы и косметический ремонт первого этажа. Вадим Шумков также побывал в школе села Камышное и поручил увеличить объем финансирования на ремонтные работы до 5 млн рублей. Создаются в селе и новые рабочие места.

«Мы сегодня посмотрели с вами огромный тепличный комплекс. Как нас заверила компания, завершение – конец этого года. Будет создано порядка 300 новых рабочих мест. Провели переговоры с руководителем пружинно-навивочного завода. Там уже работает 77 человек. У предприятия много экспортных контрактов. Хорошая перспектива», – сказал Вадим Шумков.

Также глава региона проверил, как идет благоустройство парка в центре села Сафакулево и ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и озвучил дальнейшие планы развития села.

«На следующей неделе будут торги по ремонту ЦРБ. 3 млн рублей мы выделяем на ремонт. На следующий год рядом с ЦРБ обустроим вертолетную площадку. За три года больницу внутри и снаружи приведем в порядок. Мы добавили финансирования, и сделают ремонт 700 метров асфальтовой дороги. Следующий год – приведем в порядок центральную площадь, там уже идет благоустройство. Также сделаем несколько километров дорог по центру села», – уточнил глава региона.

В этом году продолжится газификация района. Голубое топливо получат в трех населенных пунктах.

На встрече с главой Сафакулевского района Рашидом Хайрнасовым глава региона Вадим Шумков передал ему «синюю папку» с обращениями жителей. Больше всего людей беспокоит замена школьного автобуса, водоснабжение, ремонт дорог.