Пожар сорвал запуск к МКС японской ракеты

Пожар у стартовой площадки космодрома Танэгасима привел к переносу запуска ракеты-носителя H-2B с грузовым кораблем «Конотори-8» к МКС, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

Причины пожара не называются. Проводится проверка ракеты – специалисты хотят убедиться, что она не была повреждена в результате пожара, передает ТАСС.

Ракета должна была стартовать в 00.33 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на НАСА.

Космический грузовик должен доставить на МКС аппарат для осуществления оптической телекоммуникации с Землей. Кроме того, планируется, что он возьмет два микро-спутника, целью которых является исследование космоса.

Также «Конотори-8» должен доставить на МКС грузы, необходимые экипажу.

Около года назад «Конотори-7» привез более 6 тонн различных грузов на МКС.

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