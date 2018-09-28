Японский корабль пристыковался к МКС

Космический корабль «Конотори-7» успешно пристыковался к МКС, сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Беспилотный корабль в 14.35 мск достиг МКС, где его захватил роботизированный манипулятор, после чего началась подготовка к стыковке, передает ТАСС.

В космос его вывела тяжелая ракета H-2B, которая стартовала 23 сентября с космодрома Танэгасима.

Корабль привез более 6 тонн различных грузов. «Конотори-7» доставил на МКС два микроспутника Stars-me.

Напомним, «Конотори-6» провалил миссию по сбору космического мусора.