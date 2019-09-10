США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США ввели санкции против 12 лидеров ведущих террористических группировок.

По словам Помпео, в список включены лидеры «Хезболлы», ХАМАС, «Исламского джихада» (запрещена в РФ), террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) и ее западноафриканского и палестинского подразделений, «ИГ-Хорасан», пакистанской «Техрик-е Талибан Пакистан». В список санкций внесена также сирийская группировка «Хурас Ад-Дин», связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

Президент США Дональд Трамп подписал указ, видоизменив режим санкций таким образом, чтобы максимально расширить возможность их применения против террористов, отметил Помпео передает РИА «Новости».

Министр финансов Стивен Мнучин заявил также, что будут расширены санкции против Корпуса стражей исламской революции в Иране, который США считают террористической организацией.

«Сегодня президент подписал новый указ, который подчеркивает решительное лидерство США в борьбе с глобальным терроризмом. Новый указ совершенствует систему введения санкций, направленную на борьбу с терроризмом, значительно расширяя наши возможности в деле введения самих ограничений и сдерживания террористов во всем мире», – передает слова Мнучина ТАСС.

Сам Трамп в письменном заявлении сообщил, что «указ расширяет нашу возможность использовать мощные санкции для борьбы с террористами и их сторонниками и лишать их финансовой, материальной и логистической поддержки по всему миру. Иностранные финансовые институты теперь предупреждены, что рискуют санкциями, если сознательно проводят или помогают любым значительным транзакциям с террористами и теми, кто им помогает».