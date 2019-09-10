При пожаре на складе ГСМ под Нижним Новгородом пострадали два человека

На складе горюче-смазочных материалов в Богородском районе Нижегородской области вспыхнул пожар, его площадь составляет 5 тыс. квадратных метров. Пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Пока [есть информация] о двух пострадавших. Одного увезли в ожоговый центр, решается вопрос о госпитализации второго в 13-ю больницу Нижнего Новгорода», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Склад загорелся вечером во вторник, пожару присвоен максимальный уровень сложности. Площадь пожара – 5 тыс. квадратных метров. Тушением занимаются 96 пожарных и спасателей, 26 единиц техники.

Первый замначальника ГУ МЧС по Нижегородской области Владимир Бирючков сообщил, что на месте пожара произошел разлив нефтепродуктов.

Склад находится в промзоне «Кудьминская». Рядом с местом пожара жилых домов нет.

Для помощи в тушении готовят пожарный поезд, передает РИА «Новости».