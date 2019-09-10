Верховный суд отправил на пересмотр иск «Росгосстраха» на 828 млн рублей

Верховный суд России принял решение отменить судебные акты трех нижестоящих инстанций и отправил на новое рассмотрение иск «Росгосстраха» (РГС) о взыскании с бывшего гендиректора его дочерней структуры ЗАО «Капитал Перестрахование» («Капитал Ре») Даура Джениа около 828 миллионов рублей убытков.

10 сентября кассационная жалоба «Росгосстраха» была рассмотрена судебной коллегией по экономическим спорам ВС. «Все судебные акты отменены, Верховный суд постановил рассмотреть дело с самого начала», – сообщили РИА «Новости» в компании А1, представляющей интересы истца.

Иск в январе 2018 подала компания «Капитал Ре», которая в ходе процесса присоединилась к «Росгосстраху». Истец требовал в суде от своего экс-руководителя возместить убытки, которые он понес в ходе заключенной им сделки. По этой сделке «Капитал Ре» передала принадлежавшие ей 100% долей ООО «Медис» в уставный капитал ООО «РГС Мед-Инвест» бывшего основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова. Взамен «Капитал Ре» получила около 3,9% в «РГС Мед-Инвест».



Согласно решению суда первой инстанции, иск был полностью удовлетворен. Арбитражный суд Москвы взыскал около 828 миллионов рублей – балансовую стоимость «Медиса» – с Джениа в пользу «Капитала Ре».

В сентябре 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отклонил иск. Суд решил, что сделка получила надлежащее корпоративное одобрение, поэтому претензии к экс-гендиректору и ссылки истца на ее экономическую необоснованность должны быть отклонены. Постановление апелляции оставил в силе арбитраж Московского округа.



По словам адвоката компании А1 Кирилла Ермоленко, «постановление Верховного суда еще раз демонстрирует, что нарушения и злоупотребления, допущенные бывшим руководством РГС, не останутся без должного внимания судебных органов».

«Это уже не первый и даже не второй случай, когда высшие судебные инстанции направляют споры о выводе активов из РГС на новое рассмотрение», – сказал Ермоленко.

В конце августа в отношении бывшего главы «Росгосстраха» Даниила Хачатурова правоохранительные органы начали доследственную проверку.

