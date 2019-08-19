Полиция начала проверку в отношении экс-главы «Росгосстраха»

Полицейские в Москве начали доследственную проверку в отношении экс-главы «Росгосстраха» Даниила Хачатурова, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователи Главного следственного управления МВД по Москве начали доследственную проверку в отношении экс- владельца «Росгосстраха» Даниила Хачатурова. В настоящее время проверяются сделки СК «Росгосстрах», которые были заключены перед санацией банка «Открытие», на предмет вывода активов», – уточнил собеседник ТАСС.

Официальных подтверждений этой информации на данный момент пока нет.

Хачатуров передал контроль над «Росгосстрахом» банку «Открытие» в 2017 году.

По данным РБК, проверку начали проводить после заявления на Хачатурова со стороны главы совета директоров «Альфа-банка» Петром Авеном. Отмечается, что речь может идти о незаконных действиях по продаже «Открытию» активов страховой компании.

В апреле 2018 года Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» и младшего брата Даниила Хачатурова Сергея.